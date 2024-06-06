06 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Biden bu kez de olmayan bir sandalyeye oturmayı denedi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.06.2024 16:26
Güncelleme:06.06.2024 16:27
ABD Başkanı Joe Biden, bu hafta D Günü'nün 80. yıl dönümüne katılmak üzere Fransa'ya gitti. Biden, tören esnasında olmayan bir sandalyeye oturmaya çalıştı.
Biden olmayan bir sandalyeye oturmayı denedi
Biden olmayan bir sandalyeye oturmayı denedi
Alman ordusunda savaş korkusu
Alman ordusunda savaş korkusu
A Haber Refah sınırında
A Haber Refah sınırında
İki tren kafa kafaya çarpıştı
İki tren kafa kafaya çarpıştı
Komşusunu 9 el ateş ederek böyle öldürdü
Komşusunu 9 el ateş ederek böyle öldürdü
Kamptaki BM okuluna İsrail saldırısı
Kamptaki BM okuluna İsrail saldırısı
Yaşlı kadının elini öptü, dua istedi
Yaşlı kadının elini öptü, dua istedi
Dünyada manşet! İşte o çocuk...
Dünyada manşet! İşte o çocuk...
Fico sağlığına kavuştu!
Fico sağlığına kavuştu!
Putin’nden işgalci İsrail’e tepki!
Putin'nden işgalci İsrail'e tepki!
Katil İsrail Nüseyrat’ta okulu vurdu!
Katil İsrail Nüseyrat’ta okulu vurdu!
Fransa parlamentosunda bir Filistin bayrağı daha!
Fransa parlamentosunda bir Filistin bayrağı daha!
Daha Fazla Video Göster