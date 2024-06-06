Komşusunu 9 el ateş ederek böyle öldürdü

Kosta Rika'da bir kişi kavga ettiği komşusunu art arda 9 el ateş ederek öldürdü. Yerel medya, iki çiftin ortak kullanılan su vanası yüzünden kavga ettiğini aktardı.

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