19 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Japonya’dan Kuril Adaları çıkışı! Ukrayna savaşı Japonya için fırsat mı?

Japonya’dan Kuril Adaları çıkışı! Ukrayna savaşı Japonya için fırsat mı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.03.2022 15:12
Güncelleme:19.03.2022 15:12
Rusya'nın askeri enerjisinin Ukrayna'ya yoğunlaştığı savaş sürecinde Japonya'dan "Kuril Adaları" çıkışı geldi. Tokyo, 2. Dünya Savaşı'nda Rusya'nın hakimiyet sağladığı Kuril Adaları sorununu yeniden dünyanın gündemine taşıdı. Adaları kendi toprağı olarak tanıyan Japon hükümeti, uluslararası kamuoyunun dikkatini, Rusya'yla 76 yıldır süren anlaşmazlığa çekmek istiyor. Bu hamle de, Rusya - Ukrayna savaşının kıvılcımlarının Pasifik'e düşen ilk taneleri olarak yorumlanıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Japonya’dan Kuril Adaları çıkışı!
Japonya’dan Kuril Adaları çıkışı!
Hedef bu kez Lviv!
Hedef bu kez Lviv!
Rusya’ya karşı Nobel kozu!
Rusya’ya karşı Nobel kozu!
Odessa’da hava savunma sistemleri devreye girdi
Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi
Harkov’da enkazdan mucize kurtuluş!
Harkov’da enkazdan mucize kurtuluş!
Zelenskiy’den diyalog çağrısı!
Zelenskiy’den diyalog çağrısı!
Bebekler boş arabalarla anıldı
Bebekler boş arabalarla anıldı
Rusya boya deposunu vurdu
Rusya boya deposunu vurdu
Ukrayna Başbakan Yardımcısı A Haber’de
Ukrayna Başbakan Yardımcısı A Haber'de
Paralı asker iddiasına gözdağı!
Paralı asker iddiasına gözdağı!
Terminatör Putin’e seslendi!
Terminatör Putin'e seslendi!
Kiev’de bina vuruldu
Kiev'de bina vuruldu
Daha Fazla Video Göster