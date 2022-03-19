Japonya’dan Kuril Adaları çıkışı! Ukrayna savaşı Japonya için fırsat mı?

Rusya'nın askeri enerjisinin Ukrayna'ya yoğunlaştığı savaş sürecinde Japonya'dan "Kuril Adaları" çıkışı geldi. Tokyo, 2. Dünya Savaşı'nda Rusya'nın hakimiyet sağladığı Kuril Adaları sorununu yeniden dünyanın gündemine taşıdı. Adaları kendi toprağı olarak tanıyan Japon hükümeti, uluslararası kamuoyunun dikkatini, Rusya'yla 76 yıldır süren anlaşmazlığa çekmek istiyor. Bu hamle de, Rusya - Ukrayna savaşının kıvılcımlarının Pasifik'e düşen ilk taneleri olarak yorumlanıyor.

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