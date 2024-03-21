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Japonya’daki volkan sualtından yüzeye duman püskürtmeye başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2024 16:35
Güncelleme:21.03.2024 16:47
Japonya Sahil Güvenlik yetkilileri, havadan gözlem sonucunda Büyük Okyanus’ta bulunan Iwo Jima Adası kıyısındaki volkanın 16 Mart'ta aktif hale gelerek yüzeye doğru duman püskürttüğünü açıkladı.
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