29 Mayıs 2024, Çarşamba
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İtalya katliama sessiz kalmadı: İtalyan başkan belediye binasına Filistin bayrağı astı
Gazze'de işgalcilerin korkunç katliamlarına peş peşe gelen tepkilerin yanı sıra Filistin'e destek mesajları da geliyor. Destek gösterilerinin biri de dün İtalya'nın Bologna kentinden düzenlendi. Kentin belediye başkanı Matteo Lepore ise belediye binasına Filistin bayrağı asarak "Mağdurların ve insan haklarının yanında yer alıyoruz. Sessiz kalamayız" açıklamasını yaptı.