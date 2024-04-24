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İsrail’in Refah işgal planı uydu görüntüsünde Çadır kent Refah’taki Filistinliler için mi?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 24.04.2024 09:55
İsrail'in Gazze'deki katliamlarında 34 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Gözler ise İsrail'in operasyon başlatmayı planladığı Refah kentinde. Uydu görüntüleri Refah'ın kuzeyindeki Han Yunus yakınlarında bir çadır kent kurulduğunu ortaya koydu.
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