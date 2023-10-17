18 Ekim 2023, Çarşamba
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İsrail'in Müslüman soykırımı | Filistin'de binlerce kişi sokaklara indi: Susarsak Allah bizi kahreder
Son dakika haberi... İşgalci İsrail güçleri büyük bir ablukaya aldığı Gazze'de savaş suçu işlemeye devam ederken büyük bir vahşete imza atı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesine saldırısında en az 500 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." dedi. Gelen son dakika haberine göre İsrail Han Yunus'taki bir hastaneyi daha vurdu.