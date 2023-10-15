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İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarından görüntüler

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Giriş: 15.10.2023 10:26
İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 9. gününde sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürüyor. İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında Aksa Petrol İstasyonu yakınında bir evi bombaladı. Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.
İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarından görüntüler
İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarından görüntüler
İsrail, abluka altındaki Gazze’ye saldırılarını 9. gününde sürdürüyor
İsrail, abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını 9. gününde sürdürüyor
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