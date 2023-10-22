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İsrail'in Gazze katliamı sonrası ilk çadır kent Han Yunus’ta kuruldu

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Giriş: 22.10.2023 12:08
A HABER ÖZEL | Siyonist İsrail'in Gazze katliamı sonrası ilk çadır kent Han Yunus'ta kuruldu. Gazze'nin kuzeyinden kaçanlar güneydeki çadırlarda yaşıyor. İşte o görüntüler...
İlk çadır kent Han Yunus’ta kuruldu
İlk çadır kent Han Yunus’ta kuruldu
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