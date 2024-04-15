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İsrail'den İran'a "her an saldıracağız" mesajı! "İsrailli yetkililerin karşılık verileceğine dair sinyaller artıyor"

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2024 23:03
Terör devleti İsrail'in Savaş Kabinesi, İran’ın saldırısının ardından bir kez daha bir araya gelerek, İran’a yapılacak misillemeyi ele aldı. Öte yandan İsrail televizyon kanalı, Savaş Kabinesi’nin, İran’ın hava saldırısına karşı “açık ve etkili” şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etti. Öte yandan; İsrail’in eylemlerini ABD ile koordine etme niyetinde olduğu belirtildi. A Haber canlı yayınına bağlanan AA muhabiri Enes Canlı konuyla ilgili son gelişmeleri anlattı.
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