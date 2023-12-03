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İsrail'den büyük saldırı sinyali

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Giriş: 03.12.2023 18:24
Geçici ateşkesin sona ermesiyle İsrail Gazze'nin her noktasını bombalıyor. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu son durumu aktardı.
İsrail’den büyük saldırı sinyali
İsrail'den büyük saldırı sinyali
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