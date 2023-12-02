02 Aralık 2023, Cumartesi
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İsrail son 24 saatte Gazze’de 400’den fazla yeri vurdu
İsrail savaş uçaklarının daha önce “güvenli yer olduğu” iddia edilen ve kuzeydeki Filistinlilerin sığındığı Han Yunus’a 50’den fazla hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.