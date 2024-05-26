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İsrail Refah'ta kampı vurdu! BM kampında ki Filistinlilerden 40'ı hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2024 23:53
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 233 gündür devam ediyor. İsrail, Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı Tal Al-Sultan Kampı’na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybederken, can kaybının artması bekleniyor. Saldırının düzenlendiği bölgenin İsrail’in güvenli olduğunu iddia ettiği bir bölge olarak sınıflandırıldığı ifade edildi.
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