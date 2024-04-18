İsrail misillemeyi askıya mı aldı? ABD’de misillemeye karşı Refah onayı

ABD İsrail’e İran’a misilleme yapmama karşılığında Refah’a operasyon izni verdi. Katil İsrail, İran’ın tiyatro gösterisinden sonra masumların sığındığı Refah’a girmek için hazırlık yapıyor. Peki İran’da neler oluyor? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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