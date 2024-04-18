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İsrail misillemeyi askıya mı aldı? ABD’de misillemeye karşı Refah onayı

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 18.04.2024 11:30
ABD İsrail’e İran’a misilleme yapmama karşılığında Refah’a operasyon izni verdi. Katil İsrail, İran’ın tiyatro gösterisinden sonra masumların sığındığı Refah’a girmek için hazırlık yapıyor. Peki İran’da neler oluyor? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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