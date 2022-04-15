15 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İsrail Mescid-i Aksa'yı bastı: 152 yaralı

İsrail Mescid-i Aksa'yı bastı: 152 yaralı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.04.2022 13:36
Güncelleme:15.04.2022 13:36
İşgal altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya sabah namazı kılmak için gelen binlerce Müslüman’a İsrail polisinin saldırması sonucu 152 kişi yaralandı. Gelişmeleri değerlendirmek üzere A Haber canlı yayınına katılan emekli büyükelçi Oğuz Çelikkol önemli açıklamalarda bulundu.

İşgal altındaki Kudüs'te İsrail polisinin saldırıları sürüyor. İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya sabah namazı kılmak için gelen binlerce Müslümana sert müdahalede bulundu. Paniğe kapılan Müslümanlara, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla saldıran İsrail polisi 152 kişiyi yaraladı. Kudüs'teki Kızılay tarafından yapılan açıklamada, yaralıları tedavi etmek için bir sahra hastanesi kurulduğu ve özellikle vücudunun üst bölgelerinden yaralanan birçok kişinin Kudüs'teki Al-Makassed Hastanesi'ne sevk edildiği aktarıldı. Yetkililer ayrıca, yaralı 2 kişinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

400 MÜSLÜMAN TUTUKLANDI
Mescid-i Aksa'nın yöneticisi Şeyh Omar-Al-Kiswani, İsrail güçlerinin 400 kişiyi tutukladığı açıkladı. İsrail polisinin gerçekleştirdiği saldırı, Ramazan ayının ikinci Cuma namazına katılması planlanan binlerce Müslümanın Mescid-i Aksa'da namaz hazırlığı yaptığı esnada düzenlendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail Mescid-i Aksa’yı bastı: 152 yaralı
İsrail Mescid-i Aksa'yı bastı: 152 yaralı
2 Rus oligarkın parası donduruldu
2 Rus oligarkın parası donduruldu
ABD Başkanı Joe Biden boşlukla tokalaştı
ABD Başkanı Joe Biden boşlukla tokalaştı
Çin’de akılalmaz görüntüler!
Çin’de akılalmaz görüntüler!
Ukrayna’da şiddetli patlamalar
Ukrayna'da şiddetli patlamalar
İsrail’den Filistin halkına Ramazan ayında büyük zulüm!
İsrail'den Filistin halkına Ramazan ayında büyük zulüm!
Rusya’nın batan gemisi Boğaz’dan böyle geçmiş
Rusya'nın batan gemisi Boğaz'dan böyle geçmiş
Rusya Mariupol’e yeni birlikler gönderdi!
Rusya Mariupol’e yeni birlikler gönderdi!
Ukrayna’dan füze kararı
Ukrayna'dan "füze" kararı
Moskova kruvazörü battı
"Moskova kruvazörü battı"
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı A Haber’de
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı A Haber’de
16 yaşındaki Nisa Almanya’da kayboldu
16 yaşındaki Nisa Almanya'da kayboldu
Daha Fazla Video Göster