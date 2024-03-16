İsrail Kıbrıs Rum Kesimi’nde liman satın alıyor! Hizbullah ile savaş hazırlığı mı?

İsrail medyası, Netanyahu yönetiminin Kıbrıs Rum Kesimi'nde bir liman satın almaya hazırlandığını iddia etti. İddiaya göre İsrail Hayfa Limanı'na alternatif oluşturacak. Ayrıntıları Yunanistan'dan İlhan Tahsin aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN