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İsrail Kıbrıs Rum Kesimi’nde liman satın alıyor! Hizbullah ile savaş hazırlığı mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2024 11:31
İsrail medyası, Netanyahu yönetiminin Kıbrıs Rum Kesimi'nde bir liman satın almaya hazırlandığını iddia etti. İddiaya göre İsrail Hayfa Limanı'na alternatif oluşturacak. Ayrıntıları Yunanistan'dan İlhan Tahsin aktardı.
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