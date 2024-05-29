İSRAİL KATLİAMA DOYMUYOR | İsrail yine sivilleri hedef aldı yerler cesetlerle doldu

İsrail'in çadır kentteki katliamının üzerinden 2 gün bile geçmemişti ki bu sefer kentin batısındaki El-Mevasi vuruldu. Hedefte ise yine yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırlar vardı. Yerler cesetlerle doldu Filistinliler yakınlarının başında ağıt yaktı. Yaralanan onlarca kişi hastanelere yetiştirilmeye çalışıldı. Öte yandan Uluslararası Adalet Mahkemesi geçtiğimiz hafta İsrail'in Refah'taki saldırılarını durdurmasına, sınır kapısını yeniden açmasına hükmetmişti. Ancak İsrail bu hükmü yine çiğnedi. İsrail tankları bu kez refah kent merkezine girdi. Tanklar, El Avde Camii yakınında konuşlanırken bir camiyi de hedef aldı. Camiden dumanlar yükselirken arka planda insansız hava araçları ve helikopterler de Refah semalarında görüldü.

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