29 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

İSRAİL KATLİAMA DOYMUYOR | İsrail yine sivilleri hedef aldı yerler cesetlerle doldu

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.05.2024 09:46
İsrail'in çadır kentteki katliamının üzerinden 2 gün bile geçmemişti ki bu sefer kentin batısındaki El-Mevasi vuruldu. Hedefte ise yine yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırlar vardı. Yerler cesetlerle doldu Filistinliler yakınlarının başında ağıt yaktı. Yaralanan onlarca kişi hastanelere yetiştirilmeye çalışıldı. Öte yandan Uluslararası Adalet Mahkemesi geçtiğimiz hafta İsrail'in Refah'taki saldırılarını durdurmasına, sınır kapısını yeniden açmasına hükmetmişti. Ancak İsrail bu hükmü yine çiğnedi. İsrail tankları bu kez refah kent merkezine girdi. Tanklar, El Avde Camii yakınında konuşlanırken bir camiyi de hedef aldı. Camiden dumanlar yükselirken arka planda insansız hava araçları ve helikopterler de Refah semalarında görüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yine siviller vurudu! Yerler cesetlerle doldu
Yine siviller vurudu! Yerler cesetlerle doldu
Beyaz Saray’ın önünde Filistin için topladılar! Washington’da Gazze için ayağa kalktılar
Beyaz Saray’ın önünde Filistin için topladılar! Washington’da Gazze için ayağa kalktılar
Gazze’deki katliama ABD imzası
Gazze’deki katliama ABD imzası
Neonaziler 5 Türk’ü diri diri yaktı!
Neonaziler 5 Türk'ü diri diri yaktı!
Putin’den Batı’ya gözdağı
Putin'den Batı'ya gözdağı
ABD’de bankada patlama!
ABD'de bankada patlama!
ABD’de F-35 savaş uçağı düştü!
ABD'de F-35 savaş uçağı düştü!
ABD’de F-35 uçağı düştü
ABD'de F-35 uçağı düştü
Soykırıma tepki çığ gibi yağdı!
Soykırıma tepki çığ gibi yağdı!
Fransa meclisinde Filistin hazımsızlığı!
Fransa meclisinde Filistin hazımsızlığı!
İsrail müslümanları diri diri yakıyor!
İsrail müslümanları diri diri yakıyor!
Almanya Dışişleri Bakanı yuhalandı
Almanya Dışişleri Bakanı yuhalandı
Daha Fazla Video Göster