14 Nisan 2024, Pazar
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İsrail kabinesi sığınakta toplandı!
Son dakika haberi! İsrail devlet televizyonu KANN İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu da İsrail’e onlarca füze ve insansız hava aracıyla operasyon başlattığını duyurdu. Saldırının başladığını haber alan İsrail savaş kabinesi sığınaklara indi.