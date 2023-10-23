Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından başlayan İsrail-Hamas savaşında İsrail katliamlara devam ediyor. İşgalci İsrail, Gazze'yi kan gölüne çevirirken, bugün karadan sınırlı harekat başladığı açıklandı. Soykırımcı İsrail, işgal için ABD'yi mi bekliyor? Diplomatik İlişkiler ve Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Tolga Sakman A Haber'de değerlendirdi.