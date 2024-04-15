İsrail, İran’ın fırlattığı dronların ve füzelerin imha edildiği anları paylaştı!

İsrail, İran’ın saldırısı sırasında verilen karşılığa ait görüntüleri yayınladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından paylaşılan görüntülerde, İran’ın İsrail’e fırlattığı çok sayıda dronun ve füzenin havada imha edildiği görüldü.

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