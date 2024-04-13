İsrail-İran savaşı an meselesi mi? İsrail elektromanyetik silah mı kullanacak?

Dünyanın gündeminde o soru var: İran, israil'e ne zaman karşılık verecek? İpuçlarını Tahran'da İran'ın başkentinde bulunan A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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