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İsrail gözünü Mescid-i Aksa’ya dikti! Ben-Gvir’den Mescid-i Aksa’yı ele geçirme planı

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 18.04.2024 09:59
Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya, fanatik Yahudilerle sık sık baskınlar düzenleyen İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir, işgali resmiyete döktü. Mescid-i Aksa'nın kontrolünü Ürdün'e veren statükonun değiştirilmesinin "Bakanlık hedefi" yapıldığını duyuran Ben-Gvir, kutsal mabedin kontrolünü ele alacaklarının sinyalini verdi.
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