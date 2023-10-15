İsrail askeri LGBT paçavrasıyla birleştirilmiş İsrail bayrağıyla poz verdi! O anlar A Haber'de! Kara harekatı öncesi son hazırlıklar...

İsrail'in Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırıları sürerken bölgede yüzlerce çocuk hayatını kaybetti. Hava saldırılarını sürdüren işgalci İsrail askerleri şimdi de Gazze'ye yönelik kara harekatına hazırlanıyor. AA Orta Doğu Haber Müdürü Turgut Alp Boyraz A Haber ekranlarında bölgedeki kara harekatı hazırlıklarını yorumlarken çarpıcı ifadeler kullandı. Boyraz bölgede insanların tuvalet ihtiyacını gidermekte bile zorlandığını söyledi. Diğer yandan kameralarına yansıyan görüntülerde bir İsrail askerinin eline LGBT paçavrası ile birleştirilmiş İsrail bayrağıyla poz vermesi dikkat çekti. İşte detaylar...