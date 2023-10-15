15 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İsrail askeri LGBT paçavrasıyla birleştirilmiş İsrail bayrağıyla poz verdi! O anlar A Haber'de! Kara harekatı öncesi son hazırlıklar...

İsrail askeri LGBT paçavrasıyla birleştirilmiş İsrail bayrağıyla poz verdi! O anlar A Haber'de! Kara harekatı öncesi son hazırlıklar...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2023 11:11
İsrail'in Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırıları sürerken bölgede yüzlerce çocuk hayatını kaybetti. Hava saldırılarını sürdüren işgalci İsrail askerleri şimdi de Gazze'ye yönelik kara harekatına hazırlanıyor. AA Orta Doğu Haber Müdürü Turgut Alp Boyraz A Haber ekranlarında bölgedeki kara harekatı hazırlıklarını yorumlarken çarpıcı ifadeler kullandı. Boyraz bölgede insanların tuvalet ihtiyacını gidermekte bile zorlandığını söyledi. Diğer yandan kameralarına yansıyan görüntülerde bir İsrail askerinin eline LGBT paçavrası ile birleştirilmiş İsrail bayrağıyla poz vermesi dikkat çekti. İşte detaylar...
İsrail askerinden LGBT bayraklı poz!
İsrail askerinden LGBT bayraklı poz!
Son yılların en büyük saldırısı olacak
"Son yılların en büyük saldırısı olacak"
Filistinli kızdan yürek burkan sözler
Filistinli kızdan yürek burkan sözler
İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarından görüntüler
İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarından görüntüler
İsrail, abluka altındaki Gazze’ye saldırılarını 9. gününde sürdürüyor
İsrail, abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını 9. gününde sürdürüyor
Filistinli babanın oğluna vedası
Filistinli babanın oğluna vedası
Gazze’ye kara harekatı başlıyor mu?
Gazze'ye kara harekatı başlıyor mu?
Filistin’de can kaybı 2 bin 329’a yükseldi
Filistin’de can kaybı 2 bin 329’a yükseldi
Afganistan’da 6,3 büyüklüğünde deprem
Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem
İran’dan İsrail’e büyük rest
İran'dan İsrail'e büyük rest
Netanyahu’dan Gazze sınırında açık tehdit
Netanyahu’dan Gazze sınırında açık tehdit
ABD’den İsrail’e ikinci uçak gemisi desteği yolda!
ABD'den İsrail'e ikinci uçak gemisi desteği yolda!
Daha Fazla Video Göster