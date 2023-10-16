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İşgalci İsrail Gazze'deki dünyaya açılan Refah Sınır Kapısı'nı vurdu

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Giriş: 16.10.2023 19:24
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nı vurdu. İşte o korku dolu anlar...
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