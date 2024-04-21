21 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İsfahan'da s-300'ler mi vuruldu? Hamaney'den orduya çağrı

İsfahan'da s-300'ler mi vuruldu? Hamaney'den orduya çağrı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.04.2024 15:46
İsrail ile İran arasında karşılık saldırıların yankıları devam ederken, İran'ın dini lideri Hamaney'den yeni açıklamalar var. A Haber muhabiri Ekber Karabağ detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsfahan’da s-300’ler mi vuruldu? Hamaney’den orduya çağrı
İsfahan'da s-300'ler mi vuruldu? Hamaney'den orduya çağrı
Japonya’da 2 askeri helikopter düştü
Japonya'da 2 askeri helikopter düştü
Parkta düzenlenen partiye silahlı saldırı: 2 ölü
Parkta düzenlenen partiye silahlı saldırı: 2 ölü
Antilop hayattan kopardı! İkisi de olay yerinde can verdi
Antilop hayattan kopardı! İkisi de olay yerinde can verdi
Dünya bu röportajı konuşacak! A Haber’de bir ilk!
Dünya bu röportajı konuşacak! A Haber'de bir ilk!
Başkan Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanını kabul etti!
Başkan Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanını kabul etti!
Başkan Erdoğan Mısır Dışişleri bakanı Şukri’yi kabul etti!
Başkan Erdoğan Mısır Dışişleri bakanı Şukri’yi kabul etti!
Rus bombardıman uçağı düştü!
Rus bombardıman uçağı düştü!
Sokaklarda İsrail’e öfke büyük
Sokaklarda İsrail’e öfke büyük
Hamaney’in özel temsilcisi A Haber’de
Hamaney'in özel temsilcisi A Haber'de
Mescid-i Aksa’da 28 haftadır kısıtlama var
Mescid-i Aksa'da 28 haftadır kısıtlama var
Bağdat’ın güneyinde Haşdi Şabi’nin üssü vuruldu!
Bağdat'ın güneyinde Haşdi Şabi'nin üssü vuruldu!
Daha Fazla Video Göster