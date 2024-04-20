20 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İranlılar İsrail hakkında ne diyor? Sokaklarda İsrail’e öfke büyük

İranlılar İsrail hakkında ne diyor? Sokaklarda İsrail’e öfke büyük

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.04.2024 10:31
İran ve İsrail'in karşılıklı saldırıları dünya gündeminde ilk sıraya yerleşti. İran'da da bu sıcak gelişmeleri herkes konuşuyor. Öyle ki İranlılar yine başkent Tahran'da sokaklardaydı. İran'a destek, İsrail'e öfke vardı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ göstericilere mikrofon uzattı, düşüncelerini sordu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sokaklarda İsrail’e öfke büyük
Sokaklarda İsrail’e öfke büyük
Hamaney’in özel temsilcisi A Haber’de
Hamaney'in özel temsilcisi A Haber'de
Mescid-i Aksa’da 28 haftadır kısıtlama var
Mescid-i Aksa'da 28 haftadır kısıtlama var
Bağdat’ın güneyinde Haşdi Şabi’nin üssü vuruldu!
Bağdat'ın güneyinde Haşdi Şabi'nin üssü vuruldu!
Washington misilleme dedi, Tel Aviv yorumsuzdu
Washington "misilleme" dedi, Tel Aviv yorumsuzdu
İran Konsolosluğu’nda canlı bomba alarmı!
İran Konsolosluğu'nda canlı bomba alarmı!
Askeri helikopter düştü!
Askeri helikopter düştü!
NATO’dan Karadeniz’de bir hamle daha!
NATO’dan Karadeniz’de bir hamle daha!
A Haber Tahran sokaklarında…
A Haber Tahran sokaklarında…
Dünya gece yapılan saldırıyı konuşuyor!
Dünya gece yapılan saldırıyı konuşuyor!
ABD’den Filistin’in BM’ye tam üyelik talebine veto!
ABD'den Filistin'in BM'ye tam üyelik talebine veto!
ABD’den Refah katliamına onay!
ABD'den Refah katliamına onay!
Daha Fazla Video Göster