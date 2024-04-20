20 Nisan 2024, Cumartesi
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İranlılar İsrail hakkında ne diyor? Sokaklarda İsrail’e öfke büyük
İran ve İsrail'in karşılıklı saldırıları dünya gündeminde ilk sıraya yerleşti. İran'da da bu sıcak gelişmeleri herkes konuşuyor. Öyle ki İranlılar yine başkent Tahran'da sokaklardaydı. İran'a destek, İsrail'e öfke vardı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ göstericilere mikrofon uzattı, düşüncelerini sordu.