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İran'ın misillemesine Avrupa'dan tepkiler! Hangi Avrupa ülkeleri İsrail'e destek verdi?

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 15.04.2024 11:34
Güncelleme:15.04.2024 11:50
İran'ın İsrail'e misilleme saldırısına Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeden tepki vardı. Peki Avrupa ülkeleri İran'a ne diyor? Hangi ülke kimin tarafında? Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa'dan aktardı.
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