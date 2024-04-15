İran'ın misillemesine Avrupa'dan tepkiler! Hangi Avrupa ülkeleri İsrail'e destek verdi?

İran'ın İsrail'e misilleme saldırısına Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeden tepki vardı. Peki Avrupa ülkeleri İran'a ne diyor? Hangi ülke kimin tarafında? Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa'dan aktardı.

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