İran'dan İsrail'e tehdit! Reisi: İran'a saldırırsa İsrail'den geriye bir şey kalmaz

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bu yılki ilk yurt dışı gezisini Pakistan'a gerçekleştirdi. Burada da önemli açıklamalarda bulundu. Reisi bir kez daha İsrail'i uyardı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.

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