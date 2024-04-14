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İran'dan İsrail'e 'balistik füze' saldırısı!

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Giriş: 14.04.2024 01:03
İran'da devlete ait haber ajansına konuşan kaynaklar, Tahran'ın İsrail'e karşı ilk dalga balistik füze saldırısını başlattığını söyledi.
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