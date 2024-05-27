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İran'da yeni yönetim nasıl şekillenecek? Adaylıkta halk nezdinde öne çıkan isimler kimler?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 27.05.2024 15:20
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülke şimdi 28 Haziran'daki seçime odaklandı. Adaylık için öne çıkan isimler var. Dünyanın gözü de bu seçimlerde olacak. A Haber muhabiri Ekber Karabağ notları İran'dan aktardı.
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