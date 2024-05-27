27 Mayıs 2024, Pazartesi
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İran'da yeni yönetim nasıl şekillenecek? Adaylıkta halk nezdinde öne çıkan isimler kimler?
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülke şimdi 28 Haziran'daki seçime odaklandı. Adaylık için öne çıkan isimler var. Dünyanın gözü de bu seçimlerde olacak. A Haber muhabiri Ekber Karabağ notları İran'dan aktardı.