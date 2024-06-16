Biden yine dondu kaldı! Bu defa Obama kurtardı

ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı Demokrat Parti için bağış toplanma etkinliğinde sahnede donup kaldı. Biden aniden donup kalınca, durumu fark eden eski ABD Başkanı Barack Obama, Biden'ı kolundan tutarak sahneden indirdi. İşte o görüntüler...

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