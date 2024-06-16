16 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Biden yine dondu kaldı! Bu defa Obama kurtardı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2024 22:16
ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı Demokrat Parti için bağış toplanma etkinliğinde sahnede donup kaldı. Biden aniden donup kalınca, durumu fark eden eski ABD Başkanı Barack Obama, Biden'ı kolundan tutarak sahneden indirdi. İşte o görüntüler...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Biden yine dondu kaldı! Bu defa Obama kurtardı
Biden yine dondu kaldı! Bu defa Obama kurtardı
Bayramda da hedef masum Filistinliler!
Bayramda da hedef masum Filistinliler!
Müslümanların ilk kıblesinde buruk bayram!
Müslümanların ilk kıblesinde buruk bayram!
Müslümanlar camilerde buluştu!
Müslümanlar camilerde buluştu!
Bosna-Hersek’te bayram namazı kılındı
Bosna-Hersek'te bayram namazı kılındı
Fransa’da Müslümanlar camileri doldurdu
Fransa’da Müslümanlar camileri doldurdu
Bakan Fidan’dan Ukrayna ve Rusya’ya net uyarı!
Bakan Fidan'dan Ukrayna ve Rusya'ya net uyarı!
A Haber Tel Aviv sokaklarında!
A Haber Tel Aviv sokaklarında!
Bakan Fidan Ukrayna Barış Konferansı’na katıldı!
Bakan Fidan Ukrayna Barış Konferansı'na katıldı!
Duruşma 18 Haziran’da görülecek!
Duruşma 18 Haziran’da görülecek!
Rusya’ya gözdağı, Ukrayna’ya tam destek!
Rusya'ya gözdağı, Ukrayna’ya tam destek!
Prenses 5 ay sonra ortaya çıktı!
Prenses 5 ay sonra ortaya çıktı!
Daha Fazla Video Göster