16 Haziran 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Bakan Fidan'dan Ukrayna ve Rusya'ya net uyarı! Köprüden önceki son çıkış... | Türkiye mesajı: Süreci kolaylaştırmaya hazırız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,İsviçre'nin ev sahipliğinde Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'nde konuştu. Bakan Fidan,, Türkiye'nin savaşın başlamasından bu yana diplomatik çabalara aktif olarak katıldığının altını çizerek "Türkiye her zaman olduğu gibi süreci kolaylaştırmaya hazırdır' diyerek Rusya ve Ukrayna'ya 'Bu konferans köprüden önceki son çıkış olabilir' ifadeleriyle kritik uyarıda bulundu.İşte detaylar...