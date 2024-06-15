Bakan Fidan'dan Ukrayna ve Rusya'ya net uyarı! Köprüden önceki son çıkış... | Türkiye mesajı: Süreci kolaylaştırmaya hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,İsviçre'nin ev sahipliğinde Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'nde konuştu. Bakan Fidan,, Türkiye'nin savaşın başlamasından bu yana diplomatik çabalara aktif olarak katıldığının altını çizerek "Türkiye her zaman olduğu gibi süreci kolaylaştırmaya hazırdır' diyerek Rusya ve Ukrayna'ya 'Bu konferans köprüden önceki son çıkış olabilir' ifadeleriyle kritik uyarıda bulundu.İşte detaylar...

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