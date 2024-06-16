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Müslümanlar camilerde buluştu! İslam alemi Kurban Bayramı’nı karşıladı

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 16.06.2024 14:53
Doğudan batıya İslam alemi bir Kurban Bayramı’na daha kavuştu. Dünyanın farklı adreslerinde Müslümanlar bayram sabahı camilerde buluştu.
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