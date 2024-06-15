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A Haber Tel Aviv sokaklarında! Sokağa çıkan halk Netanyahu ve hükümetin istifasını istiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.06.2024 20:47
İsrailliler, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle bir kez daha sokaklara döküldü. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Özkan Şafak Tel Aviv sokaklarının son halini ve halkın isyanını gösterdi. İşte detaylar…
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A Haber Tel Aviv sokaklarında!
A Haber Tel Aviv sokaklarında!
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