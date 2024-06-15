15 Haziran 2024, Cumartesi
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A Haber Tel Aviv sokaklarında! Sokağa çıkan halk Netanyahu ve hükümetin istifasını istiyor
İsrailliler, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle bir kez daha sokaklara döküldü. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Özkan Şafak Tel Aviv sokaklarının son halini ve halkın isyanını gösterdi. İşte detaylar…