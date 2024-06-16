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Bosna-Hersek'te bayram namazı kılındı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 16.06.2024 12:44
Balkan ülkesi Bosna-Hersek'te Müslümanlar, bayram namazı için cami ve mescitlerde bir araya gelerek bayram namazını eda etti.
Bosna-Hersek’te bayram namazı kılındı
Bosna-Hersek'te bayram namazı kılındı
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