Kabe'de sağanak sevinci! Mekke sokakları göle döndü A Haber o anları aktardı

Kutsal topraklarda kavurucu sıcaklar ile birlikte hac ibadetini yerine getiren hacılar sağanak ile sevinç dolu anlar yaşadı. Mekke'de etkili olan yağış kısa süreli ferahlık sağlarken o anlar A Haber ekranlarına yansıdı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, sağanağın etkili olduğu Mekke'de yağışın yolları göle çevirdiği belirterek son durumu aktardı.