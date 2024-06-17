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Kabe'de sağanak sevinci! Mekke sokakları göle döndü A Haber o anları aktardı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.06.2024 19:16
Kutsal topraklarda kavurucu sıcaklar ile birlikte hac ibadetini yerine getiren hacılar sağanak ile sevinç dolu anlar yaşadı. Mekke'de etkili olan yağış kısa süreli ferahlık sağlarken o anlar A Haber ekranlarına yansıdı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, sağanağın etkili olduğu Mekke'de yağışın yolları göle çevirdiği belirterek son durumu aktardı.
Mekke sokakları göle döndü A Haber o anları aktardı
Mekke sokakları göle döndü A Haber o anları aktardı
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