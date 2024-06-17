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Tayland'da bayram namazına yoğun katılım

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 17.06.2024 12:27
Güncelleme:17.06.2024 12:27
Tayland'da bugün eda edilen bayram namazına yoğun katılım gösteren Müslümanlar, Bangkok'taki İslam Merkezi'ni doldurdu.
Tayland’da bayram namazına yoğun katılım
Tayland'da bayram namazına yoğun katılım
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