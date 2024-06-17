Mide bulandıran manzara! Yüzlerce deri ve hayvan atığı yol kenarlarına bırakıldı | “Kokudan durulmuyor”

Gaziantep'te Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesilen kurbanların ardından yüzlerce deri ve hayvan atığının yol kenarlarına bırakılması ile kötü koku ve görüntü kirliliği vatandaşları illallah ettirdi. Yol kenarına atılan kurban atıklarından çok rahatsız olduğunu söyleyen vatandaşlardan Sevgi Son isimli bir vatandaş ise "Bayramlaşmaya gidiyoruz. Bunların yanından geçiyoruz. Hastalık kapma riskimiz var. Kokudan durulmuyor burada. " dedi. İşte kare kare detaylar...