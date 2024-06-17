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Mide bulandıran manzara! Yüzlerce deri ve hayvan atığı yol kenarlarına bırakıldı |  “Kokudan durulmuyor”

Gaziantep'te Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesilen kurbanların ardından yüzlerce deri ve hayvan atığının yol kenarlarına bırakılması ile kötü koku ve görüntü kirliliği vatandaşları illallah ettirdi. Yol kenarına atılan kurban atıklarından çok rahatsız olduğunu söyleyen vatandaşlardan Sevgi Son isimli bir vatandaş ise "Bayramlaşmaya gidiyoruz. Bunların yanından geçiyoruz. Hastalık kapma riskimiz var. Kokudan durulmuyor burada. " dedi. İşte kare kare detaylar...

Giriş: 17.06.2024 18:09 Güncelleme: 17.06.2024 18:25
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Miden bulandıran manzara! Yüzlerce deri ve hayvan atığı yol kenarlarına bırakıldı |  “Kokudan durulmuyor”

İslam Alemi'nin mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlar kesildi.

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Miden bulandıran manzara! Yüzlerce deri ve hayvan atığı yol kenarlarına bırakıldı |  “Kokudan durulmuyor”

Gaziantep, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesilen kurbanların ardından yüzlerce deri ve hayvan atığının yol kenarlarına bırakılması ile kötü koku ve görüntü kirliliği vatandaşları illallah ettirdi.

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Miden bulandıran manzara! Yüzlerce deri ve hayvan atığı yol kenarlarına bırakıldı |  “Kokudan durulmuyor”

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Sacır Mahallesi'nde meydana geldi. Kurban kesimlerinin ardından, yol kenarlarına atılan hayvan artıkları hem çevre kirliliğine hem de halk sağlığına zarar veren bir tablo oluşturdu.

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Miden bulandıran manzara! Yüzlerce deri ve hayvan atığı yol kenarlarına bırakıldı |  “Kokudan durulmuyor”

Yaşanan bu olay, Kurban Bayramı'nın manevi atmosferine gölge düşürdü ve bayram öncesinde Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın yaptığı uyarılara rağmen, bazı vatandaşların bu uyarılara uymayarak yol kenarlarına deri ve sakatat ürünlerini attığı görüldü.

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Miden bulandıran manzara! Yüzlerce deri ve hayvan atığı yol kenarlarına bırakıldı |  “Kokudan durulmuyor”

"HASTALIK KAPMA RİSKİMİZ VAR"
Yol kenarına atılan kurban atıklarından çok rahatsız olduğunu söyleyen vatandaş Sevgi Son, "Bayramlaşmaya gidiyoruz. Bunların yanından geçiyoruz. Hastalık kapma riskimiz var. Kokudan durulmuyor burada. Burayı temiz tutmamız lazım.