Müslümanların ilk kıblesinde buruk bayram! İsrail polisi Aksa’ya gelenleri darp etti

İsrail işgali altındaki Kudüs’te Kurban Bayramı buruk şekilde karşılandı. İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle sadece 40 bin Müslüman bayram namazı kılabildi. İsrail polisi de Filistinlileri darp etti. Kudüs Şeriat Mahkemesi Hakimi Şeyh Mustafa Et-Tavil ve Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Ömer El-Kisvani İsrail polisinin baskısı nedeniyle Bayram namazına gelen müslüman sayısının azalışına dikkat çekti. İşte detaylar…

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