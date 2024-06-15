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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna Barış Konferansı'na katıldı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.06.2024 20:07
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Ukrayna Barış Konferansı'nın yapılacağı Bürgenstock kasabasına geldi. İşte detaylar...

İsviçre'nin ev sahipliği yaptığı Ukrayna Barış Konferansı bugün başlıyor. Türkiye'yi temsilen zirveye katılacak olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nidwalden kantonundaki Lucerne Gölü'nün yanında yer alan Bürgenstock kasabasına geldi. Zirvenin yapılacağı otele giriş yapan Fidan, İsviçre Konfederasyon Başkanı Viola Amherd ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından karşılandı. Fidan, liderlerle basına poz verdikten sonra konferansın yapılacağı salona geçti.

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