15 Haziran 2024, Cumartesi
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Eylem Tok ve oğlu Boston’da tutuklandı! Duruşma 18 Haziran’da görülecek
Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazada sürücü Timur Cihantimur ile onu ABD’ye kaçıran annesi Eylem Tok, Türkiye'nin iade talebi sonrası ABD’de yakalandı. Şimdi iade süreci işliyor. Gelişmeleri Anadolu Ajansı muhabiri Mücahit Oktay New York'tan aktardı. Mücahit Oktay açıklamalarında anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un kaçma ihtimallerine karşı ikinci bir mahkemeye kadar tutuklu kalacaklarını aktardı. İşte detaylar…