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İsrail katliamı durmak bilmiyor! Kurban Bayramında da hedef masum Filistinliler!

ahaber.com.tr
AA
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Giriş: 16.06.2024 21:08
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 254 gündür aralıksız devam ederken İsrail ordusu Kurban Bayramı'nda da Filistinlileri hedef almayı sürdürdü. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na Kurban Bayramının birinci gününde düzenlenen saldırıda el-Hatip ailesinin evi bombaların hedefi olurken 5'i çocuk en az 7 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan Filistinliler bölgedeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.
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