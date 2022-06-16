İran’da 2 şüpheli ölüm daha! Mossad yemek masasında zehirledi iddiası

İran ve İsrail arasında sular durulmuyor. İsrail yurt dışındaki vatandaşlarına İran'ın olası saldırılarına yönelik uyarıda bulunurken, İran'da iki gizemli ölüm daha gerçekleşti. ABD'nin ünlü New York Times gazetesi, ölen uzay mühendisini Mossad'ın zehirlediği iddiasında bulundu. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ İran'dan aktardı.

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