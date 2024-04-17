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İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor! İsrailli Büyükelçi: İran'ın askeri tesislerini hedef alacağız

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 17.04.2024 09:43
İsrail ordusu, İran'ın düzenlediği son saldırıya yanıt verilmeme olasılığının uzak ihtimal olduğunu belirtti. Ordu sözcüsü yaptığı açıklamada "Böyle bir saldırıya yanıt vermemek mümkün değil." dedi. İsrail basını ise İsrail ordusunun İran'a ve vekillerine nasıl bir karşı saldırı gerçekleştireceğine karar verildiğini yazdı.
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