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İran-İsrail gerilimi BMGK’ya taşındı! Restleşmeye Ruslar dahil oldu

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 15.04.2024 08:56
İran ve İsrail arasındaki gerilim, Birleşmiş Milletler'de de tırmanmaya devam etti; Güvenlik Konseyi'nde sert açıklamalar yankılandı. Taraflar birbirini bölgeyi kaosa sürüklemekle suçladı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'dan Tel Aviv'e yine koşulsuz destek gelirken toplantıya Rusya'nın çıkışı damga vurdu.
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