İran-İsrail gerilimi BMGK’ya taşındı! Restleşmeye Ruslar dahil oldu

İran ve İsrail arasındaki gerilim, Birleşmiş Milletler'de de tırmanmaya devam etti; Güvenlik Konseyi'nde sert açıklamalar yankılandı. Taraflar birbirini bölgeyi kaosa sürüklemekle suçladı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'dan Tel Aviv'e yine koşulsuz destek gelirken toplantıya Rusya'nın çıkışı damga vurdu.

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