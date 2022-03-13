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İran Erbil’deki saldırıyı üstlendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2022 18:20
Irak Kürt bölgesel yönetimi, Erbil kentini hedef alan saldırıda kente 12 adet füzenin düştüğünü ve bu füzelerin ırak dışından fırlatıldığını duyurdu. İsrail basını saldırının arkasında İran olduğunu açıklarken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesut Barzani'den ilk açıklamalar da geldi. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ İran’dan aktardı.
İran Erbil’deki saldırıyı üstlendi
İran Erbil’deki saldırıyı üstlendi
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