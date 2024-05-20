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İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi arama-kurtarma çalışmalarındaki o zorlu hava koşulları!

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Giriş: 20.05.2024 00:11
İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetini arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaşanan gelişmeler anbean A Haber'de!
İşte arama çalışmalarındaki zorlu koşullar
İşte arama çalışmalarındaki zorlu koşullar
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Düşen helikopterde ilk temas!
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