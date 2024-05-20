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İran Cumhurbaşkanı Reisi ile beraberindeki 8 kişi öldü! Reisi'nin ölümü dünyada nasıl yankılandı?

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 20.05.2024 13:38
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesi dünyada geniş yankı uyandırdı. Kim ne dedi, hangi açıklamalar yapıldı? A Haber muhabiri Alpaslan Düven'den gelişmeleri Londra'dan aktardı.
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Reisi’nin ölümü dünyada nasıl yankılandı?
Reisi'nin ölümü dünyada nasıl yankılandı?
İşte enkazdan ilk görüntüler
İşte enkazdan ilk görüntüler
Reisi hayatını kaybetti!
Reisi hayatını kaybetti!
Akıncı İHA İran’da Reisi’yi arıyor! İşte ilk görüntüler...
Akıncı İHA İran'da Reisi'yi arıyor! İşte ilk görüntüler...
İşte arama çalışmalarındaki zorlu koşullar
İşte arama çalışmalarındaki zorlu koşullar
Düşen helikopterde ilk temas!
Düşen helikopterde ilk temas!
Reisi’nin helikopteri kaza yaptı
Reisi’nin helikopteri kaza yaptı
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