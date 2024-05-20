İran Cumhurbaşkanı Reisi ile beraberindeki 8 kişi öldü! Reisi'nin ölümü dünyada nasıl yankılandı?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesi dünyada geniş yankı uyandırdı. Kim ne dedi, hangi açıklamalar yapıldı? A Haber muhabiri Alpaslan Düven'den gelişmeleri Londra'dan aktardı.

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