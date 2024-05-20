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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti!

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Giriş: 20.05.2024 07:48
İran, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopter, zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yaptı. İranlı yetkililer helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın kazada hayatını kaybettiğini açıkladı.
Reisi hayatını kaybetti!
Reisi hayatını kaybetti!
Akıncı İHA İran’da Reisi’yi arıyor! İşte ilk görüntüler...
Akıncı İHA İran'da Reisi'yi arıyor! İşte ilk görüntüler...
İşte arama çalışmalarındaki zorlu koşullar
İşte arama çalışmalarındaki zorlu koşullar
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Düşen helikopterde ilk temas!
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