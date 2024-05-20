20 Mayıs 2024, Pazartesi
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti!
İran, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopter, zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yaptı. İranlı yetkililer helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın kazada hayatını kaybettiğini açıkladı.