İngiltere’de sigarasız jenerasyon geliyor! 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara satış yasak

İngiltere'de artık sigarasız jenerasyon için ilk adım atıldı. 2009'dan sonra doğanlara ömür boyu sigara satış yasağı için ülke gün sayıyor. Yasa ne zaman yürürlüğe girecek? Yaptırımlar sonraki adımları neler? Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.

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