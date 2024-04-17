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İngiltere'de sigarasız jenerasyon geliyor! 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara satış yasak

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 17.04.2024 11:00
İngiltere'de artık sigarasız jenerasyon için ilk adım atıldı. 2009'dan sonra doğanlara ömür boyu sigara satış yasağı için ülke gün sayıyor. Yasa ne zaman yürürlüğe girecek? Yaptırımlar sonraki adımları neler? Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.
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