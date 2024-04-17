17 Nisan 2024, Çarşamba
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İngiltere'de sigarasız jenerasyon geliyor! 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara satış yasak
İngiltere'de artık sigarasız jenerasyon için ilk adım atıldı. 2009'dan sonra doğanlara ömür boyu sigara satış yasağı için ülke gün sayıyor. Yasa ne zaman yürürlüğe girecek? Yaptırımlar sonraki adımları neler? Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.